Palermo

Furti di auto e rame, due arresti

Nonostante il tentativo dei due di allontanarsi a piedi nelle campagne circostanti, sono stati raggiunti, bloccati e tratti in arresto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Polizia stradale di Palermo ha sventato due tentativi di furto, conclusisi con l’arresto in flagranza di reato dei responsabili. In entrambi gli episodi, la Sala Operativa della Polizia stradale, ha diramato tempestivamente specifiche note di ricerca: la prima relativa al furto di un veicolo, la seconda concernente il furto di un ingente quantitativo di cavi di condutture in rame. Nella prima circostanza, gli agenti della Sottosezione di Buonfornello, grazie al coordinamento della centrale operativa, riuscivano a intercettare il veicolo oggetto di furto sulla strada statale 113 e a bloccare il responsabile, che veniva tratto in arresto. Nel secondo episodio, relativo al furto di un ingente quantitativo di cavi e condutture in rame commesso in provincia di Palermo, l’auto utilizzata dai responsabili, che aveva gia’ forzato un posto di controllo dell’Arma dei carabinieri, e’ stata individuata e fermata nei pressi dello svincolo autostradale di Scillato. Nonostante il tentativo dei due di allontanarsi a piedi nelle campagne circostanti, sono stati raggiunti, bloccati e tratti in arresto.

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