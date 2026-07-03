Automobilista colpito da infarto lungo la A19, salvato dal personale Anas e un Oss di passaggio

Il tempestivo intervento del personale Anas, con il supporto di un’Operatrice Socio-Sanitaria in transito, ha consentito di prestare i primi soccorsi a un automobilista colpito da infarto all’interno della galleria Fortolese, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nel territorio di Caltanissetta.

Ricevuta la segnalazione dell’emergenza, la squadra Anas è intervenuta in pochi minuti. Le operazioni sono state coordinate dal Sorvegliante Francesco Paolo Spagnuolo, con il Caposquadra Giovanni Lo Re e i Cantonieri Domenico Velardi, Davide Lodico e Calogero Lo Re, giunti sul posto con il mezzo di servizio.

Il personale Anas ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad assistere l’automobilista in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari. Determinante si è rivelato anche il contributo di Francesca Perrirera, Operatrice Socio-Sanitaria in servizio presso l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, che, trovandosi casualmente in transito, si è immediatamente fermata per prestare assistenza.

L’OSS ha collaborato con il personale Anas nelle attività di primo soccorso, fornendo il necessario supporto sanitario fino all’arrivo dell’equipaggio del 118, che ha preso in carico il paziente per il successivo trasferimento in ospedale.L’episodio conferma il ruolo di presidio del territorio svolto quotidianamente dal personale Anas lungo la rete stradale di competenza e l’importanza della tempestività degli interventi e della collaborazione tra operatori e cittadini nelle situazioni di emergenza.

Il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, Nicola Montesano, si è così espresso sull’intervento di salvataggio: “La perfetta collaborazione tra il personale Anas, la Polizia Stradale, l’Operatrice Socio-Sanitaria e i sanitari del 118 ha consentito di affrontare l’emergenza con rapidità ed efficacia, offrendo all’uomo le migliori possibilità di sopravvivenza in una situazione in cui ogni secondo è determinante”.