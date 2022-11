Agrigento, tutto pronto per la stagione del Teatro da Camera al circolo empedocleo

Al via venerdì 25 novembre la sesta stagione del Teatro da Camera, con la direzione artistica di Mario Gaziano e Giuseppe Adamo.

L’atteso evento teatrale si svolgerà anche quest’anno al Circolo Culturale Empedocleo, dove stamani è stato presentato alla stampa il programma.

Durante la conferenza stampa Giuseppe Adamo ha sottolineato che il teatro da camera torna al Circolo Culturale Empedocleo (di cui Adamo è presidente) sulla spinta del successo ottenuto nelle precedenti edizioni.

“La sala del Circolo ha sempre accolto un numeroso ed entusiasta pubblico. Tanti hanno scoperto il Teatro grazie a questo nostro progetto, che offre un cartellone molto variegato, andando incontro ai gusti più diversi, ma sempre caratterizzato da opere scelte di grandi autori”, ha detto Giuseppe Adamo.

Il regista Mario Gaziano ha sottolineato che anche quest’anno il cartellone si ispira ad un progetto culturale ben definito: “Facciamo un teatro d’autore con una formula sperimentale di grande successo, quella dell’intrattenimento leggero, che ha coinvolto anche un pubblico internazionale – ha dichiarato Gaziano – Cominciamo quest’anno ispirandoci a Gioacchino Belli e concludiamo con Luigi Pirandello, ma non mancheranno Andersen con la sua favola natalizia e il Cabaret di ottimo livello e altre importanti proposte. Siamo al quarantacinquesimo adattamento scenico in sette anni con un autore diverso ogni mese. Un grande impegno culturale che finora ci ha dato grandi soddisfazioni”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche l’assessore comunale al turismo Francesco Picarella e il presidente della commissione comunale alla cultura Carmelo Cantone che hanno espresso il loro plauso per l’iniziativa che è diventata un appuntamento molto atteso e di grande richiamo.

Il programma

Nella saletta del circolo empedocleo venerdì 25 novembre il primo spettacolo avrà come protagonista l’artista Guascon Gioacchino in “Er più”. Ironie, beffe, satire romanesche tra recitazioni e canti romaneschi. Realizzato e interpretato da Gioacchino Logico.

Il 16 dicembre va in scena la fiaba natalizia di Hans Christian Andersen “La piccola fiammiferaia” con Vittoria Tringali e Alfio Russo.

Venerdì 20 gennaio entriamo nel mondo di Andrea Camilleri con lo spettacolo “Tampasiannu dintra casa” di e con Giugiu Gramaglia e la partecipazione di Lea Vella.

Venerdì 24 febbraio un grande ritorno del teatro siciliano con l’opera di Giuseppe Macrì “Fiat Voluntas Dei” per la regia di Alfio Russo.

Venerdì 24 marzo Lillo D’Aleo e Massino Agozzino saranno i protagonisti di un florilegio di scene di satira e umorismo con lo spettacolo “Cabaret Cabaret”.

Venerdì 28 aprile torna al Circolo Empedocleo il teatro pirandelliano con la rappresentazione de “L’Altro Figlio” per la regia di Mario Sorbello e sul palco Maria Grazia Castellana e Maria Luisa Lombardo.

La stagione teatrale si concluderà venerdì 26 maggio con le scene popolari della “Sagra del Signore della Nave” 2023 di Luigi Pirandello messa a punto dagli artisti del teatro da camera “Empedocle”.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti ed iniziano alle ore 18.30.

In sala anche alcuni degli attori che saranno protagonisti degli spettacoli: Maria Fantauzzo, Rosa la Franca, Massimo Agozzino, Lillo D’Aleo, Maria Grazia Castellana.