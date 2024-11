Al Teatro della Posta Vecchia “Luci: canti, racconti ed aneddoti d’una famiglia d’arte” di Elisa Parrinello

Primo appuntamento della Stagione al Teatro della Posta Vecchia Sabato 9 novembre ore 21 in collaborazione con il Teatro Ditirammu di Palermo “Luci: canti, racconti ed aneddoti d’una famiglia d’arte” con la regia di Elisa Parrinello.

Elisa Parrinello (voce, danza e canto), con la figlia Noa Flandina (sesta generazione dell’albero genealogico di famiglia), il fratello Giovanni (percussioni), e i maestri Nino Nobile (chitarra e mandolino) e Virginia Maiorana (fisarmonica), proporranno “racconti e aneddoti di famiglia come si facevano un tempo la domenica, attorno a un tavolo da pranzo”, tra storie, canti della nonna, poesie, nenie, ninna nanne, serenate d’amore e canti di sciarra, divertenti e malinconici, sorrisi e lacrime di un tempo passato. Tra questi, anche nuovi canti e qualche omaggio ai grandi interpreti della canto popolare siciliano, come augurio di rinascita, come un viaggio nel tempo, provando a valorizzare la storia più antica dell’arte del folclore, alla vita del popolo che l’ha vissuta.

“Luci è il frutto di una vita fatta di amore e arte durata 40 anni, che ha portato alla “luce” tanti progetti, tanti sogni, tanti racconti a tratti ironici, a volte commoventi e incredibili storie di vita. Lo spettacolo ha l’obiettivo di diffondere le canzoni folk siciliane facendole apprezzare soprattutto alle nuove generazioni; la cultura siciliana i canti le danze le musiche le leggende, sono patrimonio dell’umanità e perderle significherebbe rinunciare a chi siamo. Negli anni ci siamo impegnati a riarrangiare e arricchire le canzoni più significative della nostra tradizione popolare siciliana, collegandole passo dopo passo alla vita odierna che verrà raccontata durante lo spettacolo. Così lo spettatore potrà vivere un vero e proprio viaggio nel tempo”, dichiara la regista.

Ingresso € 12 – Ridotto € 10 under 14 e over 65