Al teatro Pirandello arriva “Otello”, con Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio

Lo spettacolo andrà in scena sabato 31 gennaio alle ore 21.00 e domenica 1 febbraio alle ore 17.30

Nuovo appuntamento in cartellone al Teatro Pirandello nel fine settimana con Otello, uno dei capolavori assoluti di William Shakespeare, proposto in un allestimento intenso e contemporaneo che restituisce tutta la potenza drammatica di una tragedia senza tempo.

Passione, gelosia, amore e tradimento sono i cardini di un testo che continua a parlare al presente, indagando le fragilità dell’animo umano e i meccanismi del sospetto. Una storia universale, capace ancora oggi di coinvolgere e interrogare il pubblico.

In scena Giacomo GiorgioGiorgio Pasotti e Claudia Tosoni. La regia è affidata a Giorgio Pasotti, che firma una lettura asciutta e incisiva dell’opera shakespeariana, puntando su essenzialità scenica e forte intensità emotiva. Lo spettacolo andrà in scena sabato 31 gennaio alle ore 21.00 e domenica 1 febbraio alle ore 17.30. Otello rientra nella Stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Pirandello, Sogni & Storie – La vita è in scena, con la direzione artistica di Roberta Torre.

