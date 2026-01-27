Colto da malore mentre si trova alla guida, 45 enne salvato dai Poliziotti

Un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta qualche sera fa ha soccorso un quarantacinquenne, originario della provincia di Enna, che era stato colto da malore mentre si trovava alla guida della propria autovettura di ritorno da una trasferta di lavoro. Gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato l’uomo in stato confusionale, tra Sommatino e San Cataldo, con l’auto posizionata di traverso rispetto alla careggiata in un tratto molto pericoloso. L’allarme era pervenuto poco prima dalla Sala Operativa della Polizia Stradale di Palermo che aveva diramato una nota di ricerca di un uomo a bordo di auto il quale, colto da malore, aveva subito un sinistro autonomo nei pressi dello svincolo autostradale di Scillato, riprendendo subito dopo la marcia, probabilmente non rendendosi pienamente conto di dove fosse diretto. Il quarantacinquenne, soccorso e messo in sicurezza, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, in preda ad una crisi ipoglicemica. La moglie, giunta in ospedale in preda a una forte preoccupazione per le condizioni del marito, ha ringraziato in lacrime i poliziotti per averlo ritrovato sano e salvo.