Caltanissetta

Colto da malore mentre si trova alla guida, 45 enne salvato dai Poliziotti

Il quarantacinquenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in preda ad una crisi ipoglicemica

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta qualche sera fa ha soccorso un quarantacinquenne, originario della provincia di Enna, che era stato colto da malore mentre si trovava alla guida della propria autovettura di ritorno da una trasferta di lavoro. Gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato l’uomo in stato confusionale, tra Sommatino e San Cataldo, con l’auto posizionata di traverso rispetto alla careggiata in un tratto molto pericoloso. L’allarme era pervenuto poco prima dalla Sala Operativa della Polizia Stradale di Palermo che aveva diramato una nota di ricerca di un uomo a bordo di auto il quale, colto da malore, aveva subito un sinistro autonomo nei pressi dello svincolo autostradale di Scillato, riprendendo subito dopo la marcia, probabilmente non rendendosi pienamente conto di dove fosse diretto. Il quarantacinquenne, soccorso e messo in sicurezza, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, in preda ad una crisi ipoglicemica. La moglie, giunta in ospedale in preda a una forte preoccupazione per le condizioni del marito, ha ringraziato in lacrime i poliziotti per averlo ritrovato sano e salvo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Colto da malore mentre si trova alla guida, 45 enne salvato dai Poliziotti
di Gioacchino Schicchi

Agrigento 2026, l’appello di Giovanna Iacono: “Il PD torni a svolgere il suo ruolo, unità per battere le destre”
Sicilia by Italpress

Frana a Niscemi, oggi sopralluogo di Schifani e Ciciliano
Cultura

Al teatro Pirandello arriva “Otello”, con Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio
Cultura

“Agrigento e Porto Empedocle in scena” all’hotel dei Pini
di Giuseppe CastaldoIn aggiornamento

Perquisizioni a Palma di Montechiaro, sequestrato quasi mezzo milione di euro: 24 indagati 
banner italpress istituzionale banner italpress tv