“Agrigento e Porto Empedocle in scena” all’hotel dei Pini

Un’iniziativa culturale che vuole mettere in luce l’intreccio profondo tra due città simbolo della Sicilia meridionale

Le suggestioni del passato e la forza del presente si incontrano mercoledì 28 gennaio alle ore 17 all’Hotel dei Pini di Porto Empedocle, in occasione dell’evento “Agrigento e Porto Empedocle in scena”.  Un’iniziativa culturale che vuole mettere in luce l’intreccio profondo tra due città simbolo della Sicilia meridionale.

Agrigento e Porto Empedocle: un legame millenario tra terra e mare, un connubio che affonda le radici nella storia antica. Da Akragas, culla della civiltà greca, fino alla moderna città marinara intitolata al filosofo Empedocle, questo rapporto racconta secoli di scambi, trasformazioni e cultura.Durante l’incontro si alterneranno per gli interventi storici, scrittori ed esponenti del mondo editoriale e archeologico.  Tra loro, Elio Di Bella storico, Verdiana Maggiorelli scrittice, Graziella Pecoraro responsabile editoriale VGS libri, Angela Roberto presidente Archeoclub e gli studiosi e scrittori di storia locale Calogero Ferrara e Alfonso Ferlisi, insieme al general manager dell’Hotel dei Pini, Salvatore Provenzani.  

Al centro del dibattito, la volontà di riscoprire e valorizzare un’identità condivisa, che passa attraverso il patrimonio archeologico della Valle dei Templi e la vocazione letteraria e portuale di Porto Empedocle. Un viaggio tra memoria, storia e letteratura, in grado di esplorate nuove dimensioni culturali e valorizzare due realtà turistiche del territorio nell’Hotel della famiglia Abate, che conferma così il suo sostegno concreto e costante alla promozione culturale locale.   

L’evento rappresenta un importante momento di confronto e riflessione, confermando come la sinergia tra terra e mare, tra radici e orizzonti, sia oggi più viva che mai.

