Al Teatro Pirandello di Agrigento il 2e3 novembre lo spettacolo “Lumie di Sicilia”

Il 2 e 3 novembre 2024, il Teatro Pirandello di Agrigento ospiterà lo spettacolo in due tempi “Lumie di Sicilia”, un intenso adattamento dell’omonimo atto unico di Luigi Pirandello e della novella “L’abito nuovo”, curato e diretto da Francesco Bellomo e Antonella Lobianco. Gli abbonati avranno accesso gratuito a questo appuntamento che vedrà sul palco un cast di talento, tra cui Francesco Mirabella, Nadia Perciabosco, Veronica Rega, Francesca Somma, Elena Cianni, Antonio Coppola e Lorenzo Rossi.

Lo spettacolo racconta la storia di Micuccio Bonavino, un giovane e umile musicista siciliano, e il suo amore sincero e profondo per Teresina, ragazza di talento e umili origini. Deciso a sostenere il suo futuro, Micuccio sacrifica tutto per lei, sperando che, una volta famosa, ritorni a sposarlo. Tuttavia, Teresina, diventata Sina Marnis, vive ormai in un mondo fatto di successo e lusso, lontano dalla semplicità della vita che Micuccio le aveva immaginato.

Nella seconda parte, ispirata a “L’abito nuovo”, la vicenda si addentra in nuove sfumature. Dopo averlo rinnegato, Sina sembra tornare sui suoi passi e si unisce a Micuccio, ma il richiamo della vita mondana la allontana di nuovo, fino a un tragico epilogo che la lascia a Micuccio soltanto come ricordo. Devastato ma profondamente segnato, Micuccio scopre una nuova consapevolezza di sé, simboleggiata dal ritorno con un abito nuovo, accettando il lascito emotivo e materiale di Sina.

La rappresentazione sarà accompagnata da una colonna sonora che abbraccia i classici italiani degli anni ’50 e ’70, un tributo che trasporta Pirandello in un contesto musicale vibrante e senza tempo. Questo adattamento contemporaneo rievoca così le tensioni emotive, la bellezza e il dolore del sacrificio d’amore e della perdita, creando un equilibrio tra l’antico e il moderno.