Al via la terza edizione de “I pomeriggi musicali al Circolo Empedocleo”

Tornano le emozioni della grande musica da camera e delle letture d’autore con la terza edizione de “I pomeriggi musicali al Circolo Empedocleo”, una rassegna ormai consolidata nel panorama culturale di Agrigento. Frutto della rinnovata collaborazione tra il Circolo Culturale Empedocleo, guidato dal presidente Giuseppe Adamo e il Liceo Classico e Musicale di Agrigento, diretto dalla preside Marika Gatto. L’iniziativa si conferma come un appuntamento atteso e apprezzato dalla cittadinanza.

Le precedenti edizioni hanno registrato un successo crescente, attirando un pubblico sempre più numeroso e partecipe. Quest’anno, il programma si arricchisce ulteriormente grazie alla partecipazione non solo degli studenti del Liceo Musicale, ma anche dei loro docenti, che condivideranno il palco per offrire esibizioni di altissimo livello artistico. Non mancheranno le letture a cura degli studenti e dei docenti del Liceo Classico, un tocco che rende unica questa rassegna, unendo la musica alla letteratura.

Il cartellone degli eventi prevede appuntamenti mensili, sempre alle ore 18.15, presso la storica sede del Circolo Empedocleo. Il primo concerto si terrà mercoledì 27 novembre , mentre le date successive sono: Gennaio : giovedì 23 e 30; Febbraio : giovedì 13 e 20; Marzo : giovedì 6 e 13; Aprile : giovedì 10 e mercoledì 23; Maggio : giovedì 22.

Il Circolo Empedocleo, con il suo ricco bagaglio storico e culturale, si conferma così punto di riferimento per la promozione artistica e culturale della città. Grazie alla sinergia con il Liceo Classico e Musicale Empedocle, istituzione di indiscusso prestigio per Agrigento e la sua provincia questa rassegna rappresenta un importante esempio di come l’istruzione, la formazione e la cultura possano collaborare per valorizzare i giovani talenti e offrire al pubblico esperienze artistiche di alta qualità. L’ingresso agli eventi è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere momenti di musica e letteratura in uno dei saloni più suggestivi e storici di Agrigento.