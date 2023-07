Alla Settimana della Cultura gli Abatellis Branciforti fanno storia con SolideAli e L’Arca Onlus

Il Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini hanno partecipato alla Settimana della Cultura inaugurando l’evento con un corteo storico che è partito dal quartiere Gianguarna di Cammarata per arrivare in pieno centro storico davanti il Comune e poi si è snodato attraverso via Roma fino all’anfiteatro del Castello. In questo suggestivo percorso sono stati preceduti dai tamburi del gruppo che hanno annunciato il passaggio dei figuranti vestiti con abiti d’epoca per la maggior parte forniti dalla bravissima stilista Angela Costa.

“Fare storia è sempre emozionante”, ha dichiarato la Presidente degli Abatellis Branciforti Irene Catarella, “ma stavolta lo è stato più che mai perché oltre a noi membri tradizionali del gruppo, ci hanno accompagnati anche l’eccezionale Presidente dell’USARS, Unione Rievocazioni Storiche di Sicilia, Enrico Venturini e la moglie Angela Costa, creatrice di molti dei costumi che abbiamo indossato, e, all’insegna della sinergia tra associazioni, sono stati con noi a testimoniare la storia dei nostri antenati, una rappresentanza dei ragazzi straordinariamente abili, come sono per me, dell’Associazione L’Arca Onlus, esattamente Robertina, Pasqualino e Rosolino, e la instancabile Presidente di SolideAli, che si occupa di aiutare i malati oncologici e le loro famiglie, Daniela Ciminnisi con Fiore Vergato, altro componente dell’Associazione”.

La sinergia tra le Associazioni ancora una volta si rivela un punto di forza per promuovere belle iniziative nei nostri territori che possano arricchire sia chi partecipa direttamente sia chi è presente come spettatore. Gli Abatellis Branciforti hanno incontrato il Gruppo Perù Folk giunto in Sicilia per l’evento.