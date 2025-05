Architetti Agrigento presentano il Premio internazionale “Matita d’Oro del Mediterraneo” 

È dedicata a “I luoghi di culto nel Mediterraneo” la prima edizione del Premio internazionale “Matita d’Oro del Mediterraneo”, istituito dall’Ordine degli architetti di Agrigento insieme con il Consiglio nazionale degli architetti e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo con il patrocinio di: Arcidiocesi di Agrigento, rivista Chiesa Oggi, Comune di Agrigento, Fondazione Agrigento Capitale italiana della Cultura, Parco Valle dei Templi, Università degli Studi di Palermo, Unione architetti nel Mediterraneo (Umar), Consulta regionale degli Architetti e Polo universitario di Agrigento.

Il Premio internazionale di Architettura è stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede dell’Ordine e presenziata dal presidente dell’Ordine, Rino La Mendola; dal presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, Pietro Fiaccabrino; dal consigliere con delega agli Enti locali e responsabile delle procedure concorsuali, Raimondo Zambuto, e dal consigliere dell’Ordine Giusi Catalano.

“Con grande orgoglio – ha detto il presidente Rino La Mendola – annunciamo la pubblicazione del bando “I luoghi di culto nel Mediterraneo”, prima edizione del “Premio Matita d’oro del Mediterraneo” istituito dal nostro Ordine e aperto ai professionisti che hanno progettato chiese, moschee e sinagoghe in uno dei 24 Paesi del Mediterraneo. L’obiettivo è quello di alimentare una discussione culturale internazionale puntando sull’Architettura quale linguaggio universale di confronto tra i popoli, in grado di superare le divergenze politiche, talvolta religiose, che spesso impediscono un proficuo raffronto tra le civiltà della terra. Il Premio, che ha cadenza biennale, con temi diversi e mantenendo lo stesso obiettivo, potrà costituire una sorta di pietra miliare per l’auspicata costituzione della Biennale di arte e architettura nella Città dei templi in grado di consolidare il proprio ruolo di cerniera euromediterranea, almeno a livello culturale”.

Il bando è già stato pubblicato sul portale del Consiglio nazionale degli architetti AWN e sulla piattaforma dell’Ordine degli architetti di Agrigento. Il termine ultimo per inviare quesiti inerenti al concorso è fissato al 10 giugno prossimo. La pubblicazione delle risposte ai quesiti avverrà entro il 20 giugno mentre la chiusura delle iscrizioni è il 21 luglio. La commissione giudicatrice dovrà concludere i lavori entro il 31 luglio e il 5 agosto saranno resi noti i vincitori del concorso. Al primo classificato sarà consegnata la “Matita d’oro del Mediterraneo 2025” mentre al secondo e al terzo classificato sarà conferita una targa ricordo con la riproduzione del logo e della grafica del Premio. Inoltre, ai primi tre classificati, sarà riconosciuto un rimborso forfettario di 3mila euro ciascuno. La giuria, infine, potrà assegnare fino a 5 menzioni agli autori dei progetti che si sono classificati dopo i primi tre, assegnando loro le pergamene ricordo. La cerimonia di premiazione, che avverrà nel contesto della Conferenza nazionale degli Ordini degli architetti, si terrà al teatro Pirandello il 10 ottobre prossimo.

“Questo è il primo importantissimo evento del neoeletto Consiglio d’Ordine istituito in occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 – ha affermato Raimondo Zambuto – Il bando del concorso prevede la partecipazione di tutti i professionisti e progettisti che hanno progettato e realizzato luoghi di culto, quali chiese, moschee e sinagoghe, nei 24 Paesi del Mediterraneo”.