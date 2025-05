Sicurezza nella produzione del miele, l’ASP di Agrigento ospita esperti ERASMUS+

Si respira aria di internazionalità all’ASP di Agrigento grazie alla presenza in azienda per alcuni giorni di un’equipe multidisciplinare giunta da diversi paesi europei per discutere di qualità e sicurezza nella produzione del miele. Gli esperti si trovano ad Agrigento in occasione del secondo appuntamento, il primo in Italia, dell’incontro internazionale “Bringing hygiene, packaging and production requirements EU level for the best Honey”. Si tratta di un progetto internazionale ERASMUS+, coordinato dalla Direzione Agricoltura e Foreste di Eskisehir (Turchia), di cui l’ASP di Agrigento è partner insieme al Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei di Valenzano (Italia), all’Universitè de Tecnologie de Compiegne Cedex (Francia) e al Departiment D’Acciò Climatica, Alimentaciò Agenda Rural di Barcellona (Spagna). Obiettivo comune è quello di sostenere la produzione in qualità e sicurezza del miele eliminando le differenze regionali attraverso nuove metodologie di formazione degli operatori del settore basate sul ricorso alla tecnologia nei processi di produzione e sugli standard igienici dei formaggi locali nei paesi membri dell’Unione Europea e nei paesi candidati. L’equipe di professionisti, oltre a condividere le esperienze dei propri paesi e a discutere di strategie condivise, avrà anche l’opportunità di visitare diverse aziende produttrici dell’agrigentino ottenendo informazioni su vecchi e nuovi standard di produzione. Per l’Italia, la direzione generale dell’ASP di Agrigento ha aderito all’azione progettuale attraverso il Servizio di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria diretto da Giuseppe Salvatore Vella ponendosi idealmente al centro di un ambito mediterraneo di studi che valorizzerà la biodiversità nella produzione del miele. Il gruppo di lavoro è stato ricevuto questa mattina presso la Cittadella della salute dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, dal direttore amministrativo, Ersilia Riggi, dal direttore sanitario, Raffaele Elia, e dal sindaco di Agrigento, Francesco Micciché. Per tutti il vivo apprezzamento per la qualità del lavoro sin qui svolto e per le finalità condivise del progetto.