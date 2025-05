Ha diciassette chili tra hashish e cocaina in un deposito a Ballarò: arrestato

La polizia di Stato, ha arrestato un palermitano di 53 anni M.V., accusato di detenzione di sostanze stupefacenti, nel mercato Ballarò a Palermo. Nel corso di una perquisizione in casa dell’uomo sono stati trovati 12 chili e 630 grammi di hashish, quattro chilogrammi e 935 grammi di cocaina. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per l’uomo.

Nei vicoli di Ballaro’, frequentati dai turisti, c’era un deposito di droga, cruciale per il rifornimento di cocaina e hashish nel popolare quartiere di Palermo. I ‘falchi’ hanno bloccato il 53enne dopo che era stato visto uscire dall’edificio: dentro c’erano 12,6 kg di hashish e 4,9 kg di cocaina, oltre a diverso materiale utile al confezionamento della droga in dosi. L’uomo, pero’, viveva altrove e grazie a una chiave in suo possesso gli agenti della polizia hanno trovato in un altro stabile biciclette, e-bike con pedalata assistita e materiale edile, probabile bottino di furti. L’uomo si trova adesso in carcere.