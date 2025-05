Completati i lavori della contrada Nadore, domani l’inaugurazione

A Sciacca domani pomeriggio verrà inaugurata la riqualificata strada di contrada Nadore, a conclusione dei lavori. La strada è stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell’ambito del progetto finanziato con fondi del PSR Sicilia. Il cantiere è stato aperto lo scorso mese di febbraio.

“Una strada ridotta da anni in pessime condizioni e per tratti anche impraticabile, ora recuperata. Un’arteria importante per la viabilità e la vivibilità, sia per i residenti che per le attività produttive” dicono il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Manutenzione delle strade extraurbane Francesco Dimino domani presenti all’inaugurazione.