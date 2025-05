Circolo della stampa, primo appuntamento con il giornalista Franco Castaldo e il suo libro “Mafiare”

Sarà il libro del giornalista Franco Castaldo dal titolo “Mafiare” a dare il via, giovedì 29 maggio alle 19, agli appuntamenti organizzati dal Circolo della Stampa della sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, con la collaborazione del Museo Diocesano di Agrigento e del settimanale diocesano L’Amico del Popolo. Quattro appuntamenti, da maggio ad agosto, che si terranno all’interno del Giardino del Vescovo, in via Duomo n. 96, una cornice unica e suggestiva, incastonata tra le mure medioevali della città.

«Il Circolo della stampa – spiega il segretario della sezione agrigentina di Assostampa, Gero Tedesco – è il progetto culturale voluto dall’Associazione siciliana della stampa per creare dibattito e confronto tra giornalisti e società nell’ottica di un reciproco arricchimento ed allargamento di prospettive e collaborazioni».

Ogni appuntamento vedrà i componenti della sezione agrigentina del sindacato unitario dei giornalisti dialogare con scrittori, poeti, attori, in un confronto costruttivo per approfondire tematiche sociali e del territorio.