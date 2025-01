“Artista del gusto”, Arcimboldo d’oro al pizzaiolo agrigentino Francesco Salamone 

Altro prestigioso riconoscimento per l’imprenditore e noto pizzaiolo agrigentino, da tempo trapiantato in Germania, Francesco Salamone che è entrato a far parte della Guida 2025 de L’Arcimboldo con l’assegnazione di 3 Pennelli d’Oro nella categoria Artista Moderno.

” L’Arcimboldo d’Oro ” ovvero la statuina dorata dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte, nasce per premiare gli Artisti del Gusto, in Italia e all’estero, cioè coloro i quali che con la loro professione e suddivisi per categorie peculiari, rispondono ai seguenti requisiti nell’ambito enogastronomico: “Artisti del Gusto, custodi e ambasciatori di arti antiche, capaci di saper narrare la storia, di comunicare la cultura del proprio territorio, guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze, con unicità e capacità emozionale”.

L’Arcimboldo d’Oro, inoltre equivale al simbolo del Pennello d’Oro, utilizzato dagli artisti per creare le proprie opere.

Dopo una serie di valutazioni da parte di professionisti della comunicazione e dell’ambito gastronomico, meritevoli Artisti del gusto sono entrati a far parte della guida de L’Arcimboldo con l’assegnazione da uno a tre pennelli d’Oro.

Tra questi appunto Francesco Salamone titolare e pizzaiolo di un noto locale a Pforzheim in Germania.

Non si tratta del primo riconoscimento per l’agrigentino: negli ultimi tre anni ha ottenuto il 1° posto al contest Europeo “Cyber Pizzaiolo 2023”, il 4 posto al mondiale Expocook2024 di Palermo, il premio comunicazione a king of Pizza 2023, e il 2° posto al contest europeo “Coppa Monaco 2024” organizzato dal maestro Luciano Sorbillo. E’ inoltre uno dei pizzaioli ufficiali di casa Sanremo e della mostra del cinema di Venezia.