“Blues & Wine Soul Festival” serata di gusto e musica soul e jazz ad Aragona

Domani mercoledì 7 agosto a partire dalle 20:30 torna l’appuntamento col Blues & Wine Soul Festival presso il Relais Principe di Aragona per una serata di gusto e musica soul & jazz.

Torna anche quest’anno l’appuntamento col “Blues & Wine Soul Festival (XXII Edizione)”, l’evento più importante per il mondo della musica blues & Soul e dell’enogastronomia siciliana, diretto da Joe Castellano, compositore, musicista e direttore artistico della Joe Castellano Super Blues & Soul band. compositore, ideatore di grandi eventi, direttore artistico, conoscitore ed ambasciatore del vino.

L’obiettivo, anche quest’anno, dopo il successo della passata edizione è quella di promuovere, all’interno di una cornice romantica fatta di musica e di natura, l’eccellenza dei prodotti siciliani nel mondo attraverso la musica blues & soul.

La XXII edizione del festival si svolgerà dal 30 Luglio all’11 Agosto con appendici poi a fine Agosto e fine Settembre e con la Cene degli ormai celeberrimi Blues & Wine Awards che si articoleranno nei migliori ristoranti siciliani fino al Gran Gala finale di assegnazione dei XVIII Blues & Wine Awards e fino all’annuale unico convegno italiano di ampelografia e di studio del vigneto italiano, arrivato anch’esso al diciottesimo compleanno.

Numerose le Cantine vitivinicole e olearie Partner presenti, tra cui Olio Principe. Anche quest’anno partner del Blues & Wine Soul Festival.

Tra gli artisti che si esibiranno il baritonale Koury Thompson, la presenza della Band della sempre grande Star del Soul internazionale come Sarah Jane Morris, vedrà sul palco ancora una volta gli ex chitarristi di Sting (quale è Tony Remy) e l’ex di Prince, Ray Charles e Swing Out Sister (quale è invece Tim Cansfield).

Il festival proseguirà tra fine Agosto e fine Settembre, tra Marsala, Menfi, Valderice, Acireale in Cantine e Frantoi, in attesa poi di finire sempre al Madison della Scala dei Turchi per la festa di fine estate.

“Da Ottobre fino a Dicembre – rivela Joe Castellano (organizzatore), ci saranno poi le annuali Cene Speciali nei più interessanti ed importanti Ristoranti siciliani, ove in ogni serata Joe Castellano spiegherà al pubblico, la storia di vini, vitigni e territori e creerà le basi per la scelta dei vini che poi saranno protagonisti ed assegnatari degli ormai assai famosi Blues & Wine Awards”.

Qui puoi acquistare i biglietti per l’evento del 7 agosto