Catania Summer Fest, Maluma mercoledì in concerto a Villa Bellini

La star internazionale Maluma sarà protagonista sul palco di Villa Bellini mercoledì 5 luglio, alle ore 21.30, per la rassegna grandi eventi del cartellone Catania Summer Fest promosso dal Comune.

Ad aprire il concerto, che durerà più di 3 ore tra musica ed effetti speciali, il Dj e Producer Angemi, il rapper Boro Boro e Emma Muscat.

Oltre 18 milioni di copie vendute nel mondo tra singoli e album, vincitore di un Latin Grammy Award e nove nomination, Maluma ha recentemente ricevuto 8 nomination al Premio Lo Nuestro, a partire da “Pop – Male Artist Of The Year” e “Song Of The Year” per il brano “Cada Quien” con Grupo Firme.

L’ultimo album “The Love & Sex Tape” è stato nominato nella categoria Best Album Urbano ai Grammy Awards. I biglietti sono ancora disponibili online su Ticketone e Ticketline e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket e al botteghino di Villa Bellini nel pomeriggio del 5 luglio.

Lo spettacolo è inserito nel Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.

Catania Summer Fest prosegue con nuovi appuntamenti anche nei siti storici di Castello Ursino e Palazzo della Cultura. Il maniero di piazza Federico di Svevia mercoledì 5 luglio, alle ore 21, ospiterà lo spettacolo “Federico II. Uno, Nessuno, Centomila”, un racconto per immagini dello stupor mundi di e con Valerio Varnesi, produzione Teatro Stabile di Catania. Il 6 a Palazzo della Cultura, alle ore 21, si esibirà l’Italian Brass Band, diretta da Salvatore Di Stefano, a cura del Conservatorio musicale Vincenzo Bellini. L’ingresso sarà libero.

Il 7 sempre all’interno del cortile Platamone alle ore 21, “Il Sogno Di Una Cosa” – liberamente tratto da Pier Paolo Pasolini, con interpreti Elio Germano e Teho Teardo. Contestualmente al Castello Ursino alle ore 20 si terrà il Caffè letterario “La morte di Ivan IL’IC” a cura del Teatro Stabile. Leggerà Emanuela Trovato. Nel weekend protagonista la musica a Palazzo della Cultura con “Lunaria” che vedrà in scena Etta Scollo e il coro del Teatro Massimo Bellini, in programma sabato 8 alle ore 21, al Palazzo della Cultura. Domenica 9 la rassegna estiva del Comune ospita, sempre alle 21, Tony Esposito in Tribal Classic, a cura dell’associazione Greenaccord. Contemporaneamente al Castello Ursino, poco prima alle 20, concerto da camera a cura dell’associazione culturale “Musicale Coro Polifonico Sturm und Drang” e l’orchestra da camera L’Estro Armonico. Ingresso libero.