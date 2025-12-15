Caro voli, Codacons: “Sicilia Express? Sconfitta non vittoria”

ll Codacons rivolge un invito “fermo e inequivocabile” alla Regione siciliana: stop ai toni trionfalistici sul cosiddetto “Sicilia Express”. Per l’associazione dei consumatori non c’e’ nulla da celebrare: quel treno “non rappresenta una vittoria, ma il segno evidente della sconfitta della Regione nella battaglia contro il caro voli”. Il Codacons ritiene “inaccettabile” che migliaia di siciliani fuori sede “debbano ammassarsi su convogli ferroviari e affrontare viaggi di 20-24 ore pur di rientrare nell’Isola”. Raccontare questo scenario come un successo istituzionale significa, secondo l’associazione, “normalizzare il disagio, comprimere diritti essenziali e disattendere le aspettative di cittadini, studenti e lavoratori”. Per il Codacons, il “Sicilia Express” e’ il simbolo di una Sicilia che “non riesce a cambiare, che rinuncia a garantire il diritto alla mobilita’ e che subisce un mercato dei trasporti fuori controllo, con tariffe aeree spesso proibitive”. In assenza di misure strutturali, prosegue l’associazione, ai cittadini “viene chiesto di adattarsi, sopportare e sacrificare tempo e qualita’ della vita”.

A rendere il quadro ancora piu’ grave, evidenzia il Codacons, e’ il costo collettivo dell’operazione: Pagano tutti i contribuenti siciliani, anche coloro che non viaggiano, che restano in Sicilia e che non hanno familiari fuori sede. Risorse pubbliche vengono impiegate per sostenere un intervento emergenziale che non risolve il problema, ma ne conferma la portata, trasformando una criticita’ politica e sociale in un’operazione di comunicazione. Pagano i siciliani costretti a trascorrere un’intera giornata su un treno; pagano coloro che restano esclusi dai posti disponibili; pagano anche i cittadini che non usufruiscono del servizio ma che contribuiscono comunque con le proprie tasse, ribadisce l’associazione”. Il Codacons difende il diritto di tornare a casa “senza dover scegliere tra spese insostenibili e viaggi estenuanti, ne’ essere costretti ad accettare soluzioni tampone presentate come conquiste. La continuita’ territoriale non puo’ essere ridotta a un evento straordinario ne’ raccontata con slogan celebrativi. Servono politiche serie, strutturali e durature, capaci di garantire collegamenti dignitosi, tempi di viaggio ragionevoli e tariffe accessibili. La Sicilia non ha bisogno di propaganda, ma di rispetto, diritti e risposte concrete”.