Ribera

10eLotto, a Ribera centrata vincita da 100mila euro

La vincita presso una ricevitoria in via Garibaldi

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Il 10eLotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 13 dicembre colpo da 100mila euro in Via Garibaldi a Ribera, in provincia di Agrigento – premio più alto di giornata – grazie ad un 9 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,77 miliardi da inizio anno.

