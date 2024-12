Christmas Village Tour, a Sciacca arriva la casa di Babbo Natale 

Fa tappa a Sciacca il Christmas Village Tour. Un Tir trasformato in casa di Babbo Natale è arrivato questa mattina in piazza Angelo Scandaliato e aprirà le porte ai bambini nel pomeriggio alle 17,30. Starà due giorni, oggi e domani, per fare solidarietà, per dare speranza e gioia ai meno fortunati, a chi si trova in difficoltà.

L’Amministrazione comunale invita i più piccoli ad accorrere e a visitare la Casa di Babbo Natale e le scuole e le famiglie a promuovere l’iniziativa. Ogni bambino potrà donare i propri giocattoli dismessi e regalare un sorriso a coetanei che ne hanno tanto di bisogno. Un piccolo grande gesto di solidarietà.

All’interno dello speciale Tir, – spiegano gli organizzatori – i bambini sono accolti in un’atmosfera incantevole, con pavimenti in legno, finestre decorate con neve e una grande poltrona rossa in cui Babbo Natale a attende i piccoli visitatori con affetto. L’esterno, adornato con luci natalizie, trasforma ogni piazza del tour in un luogo di meraviglia. Ogni bambino che visita il Tir riceve dolci e piccoli regali; tuttavia, ciò che rende questa esperienza unica è il valore di un gesto prezioso: donare un gioco dismesso ad un altro bambino.

Nata nel 2018, l’iniziativa è del Team D9 e del Gruppo Di Martino, affiancati in questa missione di raccolta e distribuzione di giocattoli dalla Croce Rossa Italiana. Un progetto che unisce la magia del Natale ai valori della solidarietà e del riciclo.