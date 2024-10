Conservatorio Toscanini, doppia stagione concertistica ad Agrigento e Sambuca

Il Conservatorio di Musica Arturo Toscanini di Ribera apre il sipario su il “Conservatorio a Teatro”.Presentata ieri nella Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana la doppia Stagione Concertistica 24/25 che si terrà al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento e al Teatro “L’idea” di Sambuca di Sicilia.

Un importante e ambizioso progetto culturale che mette insieme mondo Accademico e Impresa, offrendo ai giovani talenti occasione di grande visibilità e l’opportunità di completare la loro formazione professionale in palcoscenici prestigiosi accanto a grandi nomi.

In scena anche i migliori progetti di laurea e di ricerca nell’ambito di un Cartellone “crossover” con 15 eventi che spazieranno dalla Lirica alla Classica, dal Jazz al Pop Rock. Saranno coinvolti più di 400 musicisti, di cui oltre 350 studenti, 7 Guest Artist, 5 Direttori D’Orchestra per portare in sceca 1 opera lirica, 7 Concerti per Solisti e 3 tipologie diverse di Orchestra ( Sinfonica, Jazz e PopRock),6 Concerti di musica da camera classica e di ensemble jazz, 1 grande Evento Europeo dedicato a Festa della Musica Giovani 2022 per Orchestra di chitarre elettriche e percussioni con la partecipazione dei Conservatori partner italiani ed europei.

Alla conferenza hanno partecipato i massimi esponenti del Conservatorio Arturo Toscanini e delle Istituzioni partner: Giuseppe Tortorici, Presidente; Riccardo Ferrara, Direttore; Mariangela Longo, Direttore Artistico e Direttore per gli AA.AA. 24/27; Simone Piraino, Vice Direttore e Direttore di Produzione; Franco Miccichè, Sindaco di Agrigento; Giuseppe Cacioppo, Sindaco di Sambuca di Sicilia; Antonio Giovinco, Presidente del Teatro l’Idea di Sambuca; On. Margherita La Rocca Ruvolo deputato regionale.

Erano presenti, inoltre i deputati regionali On. Carmelo Pace e On. Michele Catanzaro, altri rappresentanti delle Istituzioni regionali e comunali, nonché tutti i partner coinvolti nelle diverse iniziative e diversi Artisti inclusi in Cartellone tra cui Daria Biancardi Artista internazionale; i docenti Prof. Alberto Maniaci e Prof. Giacomo Tantillo, gli studenti Martina Mazzola e Giovanni Giordano.

Il Primo concerto Teatro L’Idea di Sambuca (ad ingresso libero), si terrà il 22 Ottobre ore 21,00, con Fabrizio Bosso & Toscanini Big Band e Giacomo Tantillo Direttore; ad Agrigento il primo concerto si terrà il 16 Novembre alle ore 21:00 con il “Don Giovanni” di W.A. Mozart