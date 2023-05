“Convertitevi”, in onda su Tv2000 il documentario sull’anatema del Papa ad Agrigento

“Convertitevi, verrà il giudizio di Dio!”, con la voce ferma, il 9 maggio del 1993, nella valle dei templi ad Agrigento, Giovanni Paolo II pronuncia il celebre anatema contro la mafia. È un intervento non previsto, alla fine della celebrazione della Messa. A 30 anni di distanza, attraverso il racconto di testimoni e protagonisti, Tv2000 (canale 28 digitale terrestre o 157 di Sky) trasmette, oggi, in seconda serata, il documentario ‘Convertitevi!’, a cura di Massimiliano Cochi, in cui viene ricordata quella giornata e cosa resta di quelle vibranti parole.