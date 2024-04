Dance Music Awards, Noche de Fuego si conferma tra i migliori 10 eventi in Italia 

Nella giornata di ieri in diretta su radio WOW in collegamento con la fiera di Rimini sono state ufficializzate tutte le candidature dei Dance Music Awards 2023 . “Noche de Fuego” , format Agrigentino che negli ultimi anni ha spopolato in tutta Italia, per il secondo anno consecutivo si conferma tra i migliori 10 eventi d’Italia e il 12 maggio con tutto lo staff volerà al Cocoricò di Riccione per la finalissima.

A prendere parte a questa grande manifestazione, guidati da Marco Catalano, ci saranno diversi artisti agrigentini: dal vocalist Pakito al deejay Charlie Iapicone. “Portare in alto la Sicilia per noi è un grande orgoglio – dice Catalano – e adesso serve il supporto di tutta l’isola per far sì che i nostri giovani artisti possano realizzare il loro sogno”.