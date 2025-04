Domenica gratis alla Valle dei Templi e al Museo archeologico Pietro Griffo

Domenica prossima, prima del mese, l’intero parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi sarà a ingresso gratuito: un’occasione da non perdere per scoprire la potenza dell’antica Akragas, nell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Ingresso gratuito anche al Museo archeologico Pietro Griffo che ospita una nuova visita-laboratorio condotta da CoopCulture per i più piccoli (tra 6 e 12 anni), domenica pomeriggio – 6 aprile – alle 16, dedicato alle case dell’antica Agrigentum e al quartiere ellenistico romano su cui si stanno conducendo importanti campagne di scavo. I piccoli esploratori del passato saranno invitati a scoprire reperti provenienti dall’area: dopo aver visto i bellissimi intonaci e gli emblemata che decoravano le preziose domus, i bambini verranno condotti in situ, tra le più belle abitazioni dell’antico quartiere. Rientrati in aula didattica, saranno coinvolti in un laboratorio che prenderà spunto da ciò che hanno osservato. Ticket: 5 euro.

VALLE DEI TEMPLI. Per gli adulti, ogni giorno alle 15.30 sono disponibili le visite guidate “Valle senza segreti”; e all’itinerario abituale nella Valle dei Templi si aggiunge anche l’esperienza dei percorsi sotterranei (tutti i giorni alle 10.30 e alle 11.45), scoprendo la vita dei primi cristiani. Dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, si comprenderà l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Si può anche noleggiare un’audioguida per scoprire appieno la Valle dei Templi. Nel Parco sono in corso due esposizioni molto importanti: a Villa Aurea, dentro la Valle dei Templi, “Tesori d’Italia” che ospita a rotazione oltre 60 capolavori della scultura e pittura italiana, da importanti musei e collezioni private. E al Museo Griffo “Da Girgenti a Monaco. Da Monaco ad Agrigento. Il ritorno dei vasi del ciantro Panitteri”, collezione di antichi vasi greci del VI e V secolo avanti Cristo che, dopo 200 anni sono rientrati – sia pur temporaneamente – ad Agrigento da Monaco di Baviera.

Info e prenotazioni su coopculture.it