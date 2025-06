Favara, domani la cerimonia di consegna del Premio “Ignazio Buttitta”

Si svolgerà mercoledì 4 giugno 2025, inizio ore 17:00, presso l’I.C. “A. Camilleri” plesso “Gaetano Guarino” di Favara, la cerimonia di consegna del Premio di Arte e Cultura Siciliana “Ignazio Buttitta” – Sezione Giovani giunto alla XXVI edizione, promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“I giovani studenti da anni si sono conquistati uno spazio importate, interamente dedicato a loro, in seno al Premio di arte e cultura siciliana “Ignazio Buttitta – afferma la presidente Lina Urso Gucciardino – grande infatti è la partecipazione delle scuole come numero e come qualità degli elaborati presentati. Partecipazione che evidenzia un rinato amore dei giovani per la lingua e la cultura siciliana, grazie anche al lavoro svolto dalle Scuole in questo settore”.

Gli studenti hanno presentato poesie, cunti, brevi racconti in siciliano che hanno preso vita anche grazie alle ricerche sulle tradizioni popolari della nostra terra, che hanno consentito ai ragazzi di riscoprire un mondo antico, fatto di tradizioni e valori che rinascono e rivivono nei loro elaborati.

Queste le scuole che hanno partecipato all’edizione 2025:

I.C. “Andrea Camilleri” di Favara ed i suoi plessi “Bersagliere Urso”, “Gaetano Guarino£, “luigi Pirandello” 3 “Mendola – Vaccaro”;

I. C. “Falcone – Borsellino” di Favara;

I.C. “Vitaliano Brancati” di Favara ed i suoi plessi “”A: Manzoni”, “Domenico Savio”;

I.C. “Anna Frank” di Agrigento;

I.C. “Levi Montalcini” di Agrigento con i suoi plessi “De Cosmi”, Federico II”, Manhattan” e “Nuova Manhattan”;

I.C. “Giuseppe Garibaldi” di Realmonte;

I.P.S.S.E.O.A. “Gaspare Ambrosini” di Favara;

I.I.S. “Enrico Fermi” di Aragona con l’istituto di Favara;

Liceo “martin Luter King” di Favara;

Il Premio di Arte e Cultura Siciliana “Ignazio Buttitta” quest’anno assegna anche dei Riconoscimenti speciali a “Giovani eccellenze” del nostro territorio che si sono particolarmente distinti nel campo dello sport, dell’arte, della musica, della danza e nello studio.

Leila Bellavia , campionessa italiana juniores di karate;

, campionessa italiana juniores di karate; Carmelo Belluzzo , campione di motociclismo su pista;

, campione di motociclismo su pista; Gabriela Bontà , giovane promessa del calcio siciliano;

, giovane promessa del calcio siciliano; Antonio Di Nica, promessa del motocross siciliano,

promessa del motocross siciliano, Giuseppe Giglia , ciclista protagonista della Coppa Italia 2025 categoria esordienti,

, ciclista protagonista della Coppa Italia 2025 categoria esordienti, Antonio La Greca virtuoso oboista, si appresta ad entrare nella Massimo Kids Orchestra di Palermo;

virtuoso oboista, si appresta ad entrare nella Massimo Kids Orchestra di Palermo; Flavio Schifano: studente, campione nei Giochi di matematica;

studente, campione nei Giochi di matematica; Gaetano Sorce, campione interprovinciale di scacchi Under 14;

campione interprovinciale di scacchi Under 14; Serena Virone, campionessa di ginnastica artistica;

La cerimonia di consegna del Premio Buttitta, avrà anche momenti artistici e musicali curati dall’I.C. “A Camilleri” diretto da Rosetta Morreale che ospita la manifestazione .