Festival musicale internazionale in Cattedrale, all’organo il maestro don Pedro Alberto Sanchez

Continua la rassegna organistica Cattedrale in Concerto, direttore artistico maestro Diego Cannizzaro, organizzata dall’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Agrigento con il Mudia e il patrocinio gratuito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Protagonista il monumentale organo della Cattedrale di Agrigento con alla consolle il maestro don Pedro Alberto Sanchez.

L’organo della Cattedrale ha due anime storiche. La più antica è legata al vescovo Gisulfo che nella seconda metà del XVII secolo abbelli e arricchì la cattedrale con due organi a canne posti sotto l’arco trionfale in posizione battente collocati nei due intercolumni. Durante i lavori realizzati all’inizio del secolo scorso uno andò perduto, mentre nel 1933, per la realizzazione dello strumento commissionato dal vescovo Peruzzo, fu utilizzato uno dei due antichi prospetti a tre campate aggiungendo a ogni lato due cuspidi di cinque canne in pianta leggermente curvilinea. Delle antiche canne solo alcune furono riutilizzate e ora individuate durante il recente restauro. L’organo costruito in dagli organari Mascioni nel 1933 è registrato come Opus 463 e rappresenta il culmine di un’evoluzione stilistica che vide Vincenzo Mascioni affermarsi come uno dei più stimati organari italiani.