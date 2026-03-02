Questura, arrivano 7 nuovi ispettori in provincia di Agrigento

Sono stati ricevuti nella mattinata odierna dal Questore di Agrigento Dott. Tommaso Palumbo, 7 dipendenti appartenenti al ruolo ispettori e 1 dipendente del ruolo agenti/assistenti. Cinque Vice Ispettori della Polizia di Stato destinati agli uffici della Questura di Agrigento, 1 Ispettore e 1 Vice Ispettore al Commissariato di P.S. Porto Empedocle e l’Agente al Commissariato di P.S. Licata.

I neo arrivati provengono da altre aree del Paese ove, nel corso della carriera professionale, hanno ricoperto diversi incarichi nelle Questure o presso gli uffici delle Specialità della Polizia di Stato.

Le odierne assegnazioni sono il frutto di uno specifico progetto voluto fortemente dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani volto a rafforzare il comparto del controllo del territorio in aree del Paese particolarmente sensibili ove la presenza delle Forze dell’Ordine ha costituito e continua a costituire la risposta più significativa nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa.

Agli Ispettori e all’Agente, che andranno a ricoprire diversi incarichi nelle varie articolazioni della Questura e dei Commissariati di P.S. della provincia, sono rivolti i migliori auguri del Questore e di tutti i colleghi per il rinnovato impegno professionale al servizio della collettività.