Giuseppe Nazareno Dolore nominato segretario della UGL Salute Agrigento

La UGL Salute annuncia la nomina di Giuseppe Nazareno Dolore a Segretario Provinciale di Agrigento, un incarico che arriva in una fase cruciale per la rappresentanza sindacale del territorio e che segna un nuovo passo nel rafforzamento della presenza dell’Organizzazione nel comparto sanitario agrigentino.

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al Segretario Nazionale Gianluca Giuliano e al Segretario Regionale Franco Scaduto per la fiducia riposta nella mia persona e per avermi affidato la guida della segreteria provinciale UGL Salute di Agrigento – dichiara Dolore –. Ricevo questo testimone in un momento delicato per la rappresentanza sindacale, consapevole che il panorama territoriale di adesioni richieda oggi un nuovo slancio e una presenza più incisiva. Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare il rapporto con i lavoratori, potenziando la presenza della UGL e operando in stretta sinergia con i vertici nazionali e regionali. Lavoreremo per tutelare tutti i professionisti della sanità, pubblica e privata, promuovendo battaglie di dignità, sicurezza e riconoscimento professionale.”

Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute, accoglie con favore la nomina: “Giuseppe Dolore rappresenta una figura di grande affidabilità e determinazione. La sua esperienza e la sua sensibilità verso le problematiche del comparto sanitario saranno fondamentali per rafforzare la nostra presenza in un territorio complesso e strategico come quello agrigentino. Siamo certi che saprà interpretare al meglio le esigenze dei lavoratori, portando avanti le battaglie che da sempre contraddistinguono la nostra Organizzazione.” Sulla stessa linea Franco Scaduto, Segretario Regionale UGL Sicilia: “La scelta di Dolore è un investimento sulla qualità e sulla capacità di ascolto. Agrigento ha bisogno di una rappresentanza forte, radicata e capace di dialogare con le istituzioni. Giuseppe saprà dare nuova energia all’azione sindacale, mettendo al centro i lavoratori e le loro istanze.” Con questa nomina, l’UGL Salute conferma la volontà di rafforzare la propria azione sindacale in Sicilia, puntando su figure capaci di coniugare presenza sul territorio, competenza, spirito di servizio e di appartenenza. La segreteria provinciale di Agrigento guidata da Giuseppe Dolore si prepara ora ad avviare un percorso di confronto costante con operatori, strutture e istituzioni, con l’obiettivo di restituire centralità alla voce dei lavoratori della sanità.