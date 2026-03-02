Ravanusa

Rifiuti abbandonati per strada, il sindaco Pitrola: “Gesto di qualche cavernicolo che offende la città”

L'episodio si è verificato in contrada Monterosso a Ravanusa

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Qualche cavernicolo ha pensato bene di sversare rifiuti in una strada pubblica come se fosse una discarica privata. Un gesto incivile che offende l’intera comunità”. E’ il sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola a denunciare il fatto pubblicando sui profili social le immagini dei rifiuti depositati in Contrada Monterosso.

“Se qualcuno dispone di telecamere nella zona o è a conoscenza dell’identità del responsabile, vi prego di contattarmi, anche in forma privata. La collaborazione dei cittadini perbene è fondamentale. Ad ogni modo, burocrazia permettendo, sottolinea il primo cittadino, grazie a due finanziamenti del Ministero e della Regione Siciliana ottenuti dalla mia amministrazione, noi siamo già pronti a tappezzare Ravanusa di telecamere. Poche mele marce non ci faranno rassegnare al degrado. Grazie alle immagini video, presto con multe e denunce vi insegnerò io il rispetto della cosa pubblica”, ha concluso Pitrola.

