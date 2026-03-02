Montallegro

Casa di Comunità a Cattolica Eraclea e chiusura Guardia Medica a Montallegro? Il sindaco Cirillo: “Una vergogna”

Il Sindaco Cirillo non è d'accordo alla soppressione della guardia medica di Montallegro di vitale importanza per la comunità

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

“Casa Comunità di Cattolica Eraclea e chiusura Guardia Medica a Montallegro? Una Vergogna”, esordisce così in un post il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo a margine della cerimonia di inaugurazione della casa di comunità a Cattolica Eraclea alla presenza del direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, del deputato regionale e sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, del sindaco di Cattolica Eraclea, Santo Borsellino e di altri sindaci del comprensorio.

“Prima di realizzare le Case Comunità e presentarsi alle inaugurazioni, incalza il sindaco Cirillo, esaltando il miglioramento della nostra sanità, bisogna trovare il personale che fornisca i servizi e gestisca la struttura e non a discapito delle altre comunità, dove la maggior parte della popolazione sono persone fragili ed anziane. E poi si parla di miglioramento del servizio sanitario. Ricordo a chi di dovere che le comunicazioni o le riunioni dove si parla di salute pubblica non si fanno al margine di un’inaugurazione “in piedi ” con discorsi illusori o altro ma con convocazioni ufficiali nelle sedi opportune e soprattutto con discorsi chiari e precisi. Pertanto, continua Cirillo, in qualità di Sindaco e Ufficiale Sanitario della mia Comunità non intendo assolutissimamente essere accondiscendente alla soppressione della Guardia Medica di Montallegro di vitale importanza per la mia comunità”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Montallegro

Casa di Comunità a Cattolica Eraclea e chiusura Guardia Medica a Montallegro? Il sindaco Cirillo: “Una vergogna”
Ultime Notizie

Giuseppe Nazareno Dolore nominato segretario della UGL Salute Agrigento
Catania

Cadavere scoperto in area abbandonata del porto di Catania: la Procura indaga per femminicidio
Ultime Notizie

In auto con droga e coltello: denunciati due giovani
Agrigento

Questura, arrivano 7 nuovi ispettori in provincia di Agrigento
Agrigento

San Giuseppe tra la sua gente, il simulacro portato a spalla in processione ad Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv