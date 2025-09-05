Frana del 1966, a Villaseta incontro con Settimio Biondi

Il prossimo 10 settembre a Villaseta si terrà un incontro dedicato alla frana del 1966, tragedia che ha segnato la storia di Agrigento.

Ad intervenire sarà Settimio Biondi, scrittore e memoria storica della città, che guiderà la comunità nel ricordo di quel dramma intrecciando testimonianze, narrazione e riflessione.

L’iniziativa fa parte del ciclo di eventi del progetto “Accùra”, con il quale si intende proporre una nuova visione di Villaseta: non solo quartiere marginale, ma luogo di resilienza e rinascita, capace di raccontare storie legate all’ambiente, alla migrazione e alla comunità.

Collaborano: CeSVoP, T.T.T. – Tierra, Techo, Trabajo APS, Fondazione Mondoaltro – Caritas Diocesana Agrigento, Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, Comune di Agrigento, Arci John Belushi, Unità pastorale Monserrato Villaseta e Oratorio Luce Nuova