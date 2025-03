Francesco Salamone è il nuovo campione del mondo di pizza classica napoletana 

L’agrigentino Francesco Salamone, rinomato pizzaiolo ed imprenditore residente in Germania, ha conquistato il titolo di Campione del Mondo di Pizza Classica napoletana all’ExpoCook world competition di Roma, affermandosi come uno dei migliori maestri pizzaioli a livello internazionale.

L’evento, che ha visto sfidarsi oltre 200 tra i migliori pizzaioli del mondo, ha premiato Salamone per la sua straordinaria capacità di innovare rispettando la tradizione. La sua pizza vincitrice ha conquistato la giuria con una pizza parmigiana rivisitata che ha sorpreso in maniera positiva i giudici di gara, per l’equilibrio perfetto tra impasto, ingredienti di altissima qualità e tecnica impeccabile.

“Questo riconoscimento è il coronamento di anni di dedizione e passione per l’arte della pizza. Sono orgoglioso di portare in alto la tradizione italiana nel mondo”, ha dichiarato Salamone dopo la vittoria.

Già noto per i suoi numerosi successi, tra titoli e social Francesco ha recentemente conquistato 3 pennelli d’oro nella prestigiosa guida l’Arcimboldo d’oro e ha partecipato per il 4 anno consecutivo come Pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo inoltre ha debuttato come pizzaiolo ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia, oltre alla vittoria del titolo di comunicatore nel reality “King of Pizza” su Sky, e altri svariati riconoscimenti, Salamone continua a distinguersi nel panorama della pizza gourmet.