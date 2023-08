Giuseppe Leto, da Cammarata all’Ungheria per un nuovo talent show

Il giovane cantante di Cammarata Giuseppe Leto, 25 anni, dopo il suo trascorso da enfant prodige come protagonista della trasmissione televisiva di Canale 5, «Io canto» ed una carriera tutta in ascesa, sbarca con successo all’estero. Il prossimo mese andrà in onda un programma televisivo in Ungheria dove Giuseppe rappresenterà l’Italia e la Sicilia.

«È la prima volta – dice Leto – che un italiano calchi quel palcoscenico in questa rete televisiva. Sono felice perché l’evento andrà in onda anche in Slovacchia, Romania, Serbia, Croazia, Ucraina e Austria».

Giuseppe già piccola star della tv ha duettato con Albano e altri big della musica e nel 2014 ha iniziato gli studi di canto a Palermo. Tra l’esperienze più importanti, l’incontro con Andrea Bocelli in Toscana e i concerti in Canada trasmessi e sponsorizzati nelle in reti Americane. Oggi studia al Conservatorio di Trento.Quest’anno ha anche vinto il primo posto nella categoria canto della nuova trasmissione televisiva «Sing» registrata a Roma due settimane fa e che andrà in onda in primavera.