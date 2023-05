Giusy Ferreri in concerto l’8 luglio ad Agrigento

Giusy Ferreri in concerto ad Agrigento sabato 8 luglio in piazza Marconi. C’è anche la Città dei Templi tra le nuove date del tour Live 2023 della cantante siciliana. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri e Agrigento è stata inserita nel fitto programma. Un tour che prenderà il via il prossimo 5 giugno a Cellole e si concluderà il 17 settembre a Irsina. Sabato 8 luglio, a ridosso della festa di San Calogero, è in programma il concerto ad Agrigento che si svolgerà nella centralissima piazza Marconi (piazza Stazione).

Giusy Ferreri, nata a Palermo, conquista la fama arrivando seconda alla prima edizione di X-Factor con la canzone “Non ti scordar mai di me”. La cantante ha partecipato a ben quattro edizioni del Festival di Sanremo e ha vinto il Summer Festival nel 2018 con il brano “Amore e capoeira” insieme a Takagi&Ketra. Attualmente detiene il record di artista che è rimasta più a lungo al numero uno in classifica dei singoli italiani (con i brani Non ti scordar mai di me, Novembre, Roma-Bangkok, Amore e capoeira e Jambo) ed è l’unica artista italiana, insieme a Baby K, ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, grazie a Roma-Bangkok.