Grande successo al Pirandello per le matinée dedicate ai bambini delle scuole primarie

Nell’ambito del cartellone “Il Teatro Pirandello per le Scuole”, ancora sold out per gli spettacoli di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 (con ben due appuntamenti, 9 e 11) e venerdì 13 gennaio 2023 (con lo spettacolo delle 10) per “Nella Magia delle Fiabe”, scritto e diretto da Marco Savatteri con Casa del Musical. Una rivisitazione delle fiabe classiche in chiave moderna. Uno spettacolo che ha tanto incantato sia i bambini delle scuole primarie che gli insegnanti al seguito. Intanto il prossimo appuntamento con il Cartellone Scuole è con “La Storia di Cyrano”, in programma giovedì 26 e venerdì 27 gennaio 2023 – ore 9 / 11. Si tratta di una commedia musicale di G. Spicuglia e A. Idonea tratto dall’opera di Edmond Rostand.

Sabato 21 la sala del teatro Pirandello verrà intitolata a Pippo Flora. Il comune di Agrigento e la Fondazione Teatro Pirandello, in occasione della cerimonia, hanno organizzato il “Canto della vallata”, una serata in onore del musicista agrigentino molto noto non solo in Sicilia.

Mentre con il cartellone del teatro appuntamento con le “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek, in scena al Teatro Pirandello nei giorni di martedì 24 e mercoledì 25 gennaio (primo turno martedì alle 21, secondo turno mercoledì alle 17,30).