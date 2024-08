Grotte, tre scrittrice finaliste al Premio Letterario “Racalmare”

Francesca Maccani con “Agata del vento” (Rizzoli), Eleonora Lombardo con “Sea Paradise” (Sellerio) e ⁠Costanza Di Quattro con “L’ira di Dio” (Baldini+Castoldi), sono le tre scrittrici finaliste della XXXIV edizione del Premio Letterario “Racalmare – Leonardo Sciascia” Città di Grotte”.

“La scrittura è donna, adesso come non mai in Sicilia, con la presenza e la narrazione di autrici che stanno rivoluzionando schemi, linguaggio e pregiudizi. E non è un caso che le tre finaliste di questa edizione del premio siano tre scrittrici di grande impatto. L’occasione per affrontare, attraverso i loro libri, anche la questione dell’identità, dei generi, delle relazioni”. Commenta così il Presidente del Premio Gaetano Savatteri la scelta delle tre finaliste.

Chi sarà la vincitrice di questa edizione lo scopriremo il 31 agosto nel corso della serata finale in programma in Piazza Umberto I alle 20,30. Serata che sarà preceduta il 27,28 e 29 agosto dalla presentazione dei libri finalisti in Piazza Renzo Collura alle 20. Giuseppe Airò presenterà il libro “L’ira di Dio” di Costanza Di Quattro; Annamaria Malignacci “Agata del Vento” di Francesca Maccani; Salvatore Bellavia “Sea Paradise” di Eleonora Lombardo.

Il Premio letterario “Racalmare – Leonardo Sciascia” è organizzato dal Comune di Grotte. “Crediamo molto in questo iniziativa – sottolinea il sindaco Alfonso Provvidenza – fondamentale presidio culturale della nostra comunità. Un evento che coinvolge e assurge a crocevia di incontri dalla carta alla vita reale, innescando processi di riattivazione che invogliano ad accogliere criticamente la storia che viene restituita attraverso il racconto”.

Nella guida del premio Gaetano Savatteri è affiancato da un comitato di presidenza del quale fanno parte la scrittrice Stefania Auci, lo scrittore e giornalista del Corriere della Sera Felice Cavallaro, direttore dell’Associazione Strada degli Scrittori, Salvatore Bellavia, già presidente e tra i fondatori del Premio, Accursia Vitello, docente di lettere. Direttore del Premio è l’Assessore protempore alla Pubblica Istruzione Annamaria Todaro, Segretario il Responsabile dell’Area Cultura Guglielmo Dinicolò.