Cultura

I “Fiori del Mandorlo” in Turchia si esibiscono davanti il presidente Erdogan

La Scuola di Folklore e Tradizioni Popolari “Fiori del Mandorlo” è stata tra i protagonisti del “TRT International April 23 Children’s Festival”

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

La Scuola di Folklore e Tradizioni Popolari “Fiori del Mandorlo” è stata tra i protagonisti del “TRT International April 23 Children’s Festival”, svoltosi ad Ankara, in Turchia, in occasione della Giornata della Sovranità Nazionale e dei Bambini, una delle ricorrenze più importanti del Paese. L’evento internazionale, organizzato dalla televisione di Stato turca TRT, ha riunito gruppi provenienti da diverse nazioni, offrendo un’importante occasione di scambio culturale. Momento centrale della manifestazione è stato il Gran Gala, al quale il gruppo ha preso parte alla presenza del Presidente della Repubblica turca Erdoğan, del direttore generale della TRT e di numerose autorità istituzionali. Nel corso della serata, il Capo di Stato ha tenuto un discorso particolarmente sentito, ha assistito alle esibizioni di tutti i gruppi internazionali e, successivamente, si è intrattenuto con i bambini presenti, con i quali ha condiviso momenti informali tra fotografie e consegna di omaggi. L’evento, trasmesso in diretta nazionale sul canale TRT1, principale rete televisiva turca, ha assicurato una vetrina di altissimo livello e una rilevante visibilità internazionale. Nei giorni precedenti, tutte le delegazioni, indossando gli abiti tradizionali, hanno partecipato a una visita ufficiale al Mausoleo di Mustafa Kemal Atatürk, fondatore della Repubblica turca, rendendo omaggio in un contesto di grande valore simbolico e commemorativo. La partecipazione del gruppo folkloristico “Fiori del Mandorlo” a un evento di tale portata rappresenta un’esperienza di grande prestigio, contribuendo a portare in alto il nome di Agrigento, della Sicilia e dell’Italia intera, attraverso la promozione e la valorizzazione delle tradizioni popolari in un contesto internazionale di primo piano.

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