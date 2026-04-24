Cade da impalcatura in un cantiere edile, ferito operaio di 65 anni

Un carpentiere di 65 anni è rimasto ferito dopo un volo da un’impalcatura all’interno di un cantiere edile a Mazara Del Vallo. Sull’incidente sul lavoro i sindacati sottolineano un elemento particolarmente significativo: l’età del lavoratore coinvolto. “Pur sollevati dal fatto che l’operaio non sia in pericolo di vita, non possiamo ignorare il dato politico e sociale: un uomo di 65 anni, a un passo dalla pensione, è ancora costretto a compiti gravosi in altezza, rischiando la propria incolumità”, evidenziano. Allo stesso tempo, viene ribadita l’urgenza di rivedere il sistema previdenziale: “Non si può restare sui ponteggi a quell’età. Serve un sistema che riconosca concretamente la natura usurante di questo lavoro”.