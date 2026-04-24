Rimozione posidonia a Porto Palo, la Regione sblocca l’iter: il sindaco Clemente sospende il presidio

Avviato l’inter denominato “Lavori di somma urgenza per la rimozione della posidonia oceanica all’interno del porto di Porto Palo di Menfi” da parte del competente Assessorato Regionale delle Infrastrutture, titolare del Porto. Dopo la comunicazione ufficiale il sindaco Clemente ha concluso il presidio a Porto Palo togliendo le catene.

“​Insieme all’Amministrazione Comunale, continuerò a monitorare con il massimo rigore l’evoluzione dell’iter.L’obiettivo resta quello di garantire tempi rapidi e soluzioni concrete a una criticità che pesa sulla sicurezza, sulla piena operatività del nostro porto e sull’economia di tutto il territorio”, dice il sindaco Clemente che ringrazia: “tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento di questo risultato, Chi ha sostenuto, in vari modi, la mia protesta pacifica. La comunità di Menfi, che si è dimostrata ancora una volta sensibile, operosa e unita nei momenti di necessità. Intanto continuano i lavori in corso per un importo di 73 mila euro che consentiranno la rimozione di tutta la Posidonia emersa. Andiamo avanti con concretezza e vi terremo aggiornati su ogni attività”, conclude il primo cittadino.