Cultura

Alla Posta Vecchia Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco con “Mi si è ristretto il banco”

In scena sabato 25 aprile alle ore 21 e domenica 26 aprile alle ore 18.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Al teatro della Posta Vecchia arriva “Mi si è ristretto il banco”, la commedia con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco che sarà in scena sabato 25 aprile alle ore 21 e domenica 26 aprile alle ore 18.

Lo spettacolo, scritto da Ernesto Maria Ponte insieme a Salvo Rinaudo, è una commedia a due in atto unico che narra la storia di un uomo che per migliorare la propria condizione lavorativa è costretto a conseguire il titolo scolastico che non ha mai preso per pigrizia, indolenza e voglia di mettersi subito a lavorare. Ma adesso i suoi colleghi lo stanno superando e deve colmare la lacuna. Come superare un esame che prevedere tante di materie di cui non sa nemmeno l’esistenza? Dovrà necessariamente trovare un’insegnante che in tempi brevissimi lo prepari per superare l’ostacolo. Da qui in poi una serie di scontri e confronti esilaranti sulla vita, la scuola, la cultura e l’amore fra alunno e insegnante che forse troveranno un punto in comune. In scena Ernesto Maria Ponte, che oltre alla regia firma il testo insieme a Salvo Rinaudo e Clelia Cucco nel ruolo dell’insegnante. 

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