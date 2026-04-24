Lavori alla rete ferroviaria Palermo–Agrigento- Caltanissetta: modifiche alla circolazione

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria su alcune tratte della Palermo-Agrigento e della Palermo-Catania dal 15 maggio fino al 30 settembre. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni.

Di seguito il dettaglio dei lavori e delle interruzioni: linea Palermo–Agrigento, dal 15 maggio al 30 settembre tra Lercara Diramazione e Agrigento, e dal 14 giugno al 13 settembre tra Fiumetorto e Lercara Diramazione, per interventi finalizzati all’incremento delle prestazioni della linea. Proseguono anche le lavorazioni (marciapiede, pensilina) per la realizzazione delle nuove fermate Fontanelle e San Michele e quelle per l’installazione della tecnologia ERTMS (European Railway Traffic Management System), il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del traffico ferroviario. Previsti anche il completo rinnovo dell’armamento fra Roccapalumba e Montemaggiore Belsito e il risanamento della massicciata tra Sciara e Montemaggiore, nonché interventi di consolidamento delle gallerie Casa Giovanna, Volpe Pietradicasa e Pietralunga, e il rinnovo dei sistemi di sicurezza tra Fiumetorto e Lercara Diramazione. Linea Palermo-Catania, dal 14 giugno al 13 settembre la tratta Caltanissetta Xirbi-Lercara Diramazione sarà interessata da interventi di manutenzione straordinaria alla Galleria Marianopoli, dal rinnovo con contemporaneo risanamento dell’armamento tra Villalba e Valledolmo e dal rinnovo dei sistemi di sicurezza tra Lercara Diramazione e Caltanissetta Xirbi.

Nella fase iniziale, dal 15 maggio al 13 giugno, per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, sarà riprogrammata l’offerta del Regionale con la cancellazione dei servizi tra Agrigento Centrale e Roccapalumba Alia. Previsto servizio con bus tra Roccapalumba Alia e Agrigento Centrale e tra Caltanissetta e Agrigento Centrale.

Fra i lavori di potenziamento infrastrutturale sono previsti anche interventi per la sostituzione di 26 ponti e il consolidamento di 5 gallerie, il rinnovo e risanamento dell’armamento di 20 km di linea, il risanamento della massicciata di 9 km di linea e il rinnovo degli impianti di trazione elettrica tra Acquaviva e Campofranco, per un investimento complessivo di circa 85 milioni di euro e il coinvolgimento di circa 250 tra operai e tecnici, di RFI e delle imprese appaltatrici.

I lavori in programma creano le condizioni per innalzare la qualità complessiva del servizio e possono essere eseguiti soltanto interrompendo la circolazione dei treni. Sono stati pertanto individuati periodi tali da minimizzare, per quanto possibile, l’impatto sui viaggiatori.

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni, in fase di aggiornamento, è disponibile nelle stazioni e sui siti web di RFI e Trenitalia.