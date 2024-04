 “I libri del Griffo” al museo archeologico di Agrigento: si inizia il 10 aprile

Ci sono gli approfondimenti storici e la guida “innamorata” della Valle dei Templi, i casi di archeomafie, i gialli sul filo dei sapori e lo sguardo attento fuori porta, il diario affettivo e il manuale musicale. Insomma, letteratura declinata su temi e linguaggi, senza alcuno steccato o preclusione, ma seguendo il fil rouge, già avviato lo scorso anno, della sicilitudine intesa come immersione in un’isola che, comunque la si avvicini, offre sempre un’altra prospettiva differente. Ritorna per il secondo anno I libri del Griffo, la rassegna letteraria in sette appuntamenti organizzata dal Museo archeologico di Agrigento.

“Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di continuare a indagare la storia della Sicilia, scegliendo titoli che possano raccontarla da prospettive diverse e con linguaggi differenti, ma che offrono sempre spunti di discussione” spiegano il direttore del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, e il dirigente responsabile del Museo Griffo, Giuseppe Avenia.