Il Conservatorio Toscanini canterà l’inno di Mameli per il presidente Mattarella

Saranno il Coro e l’Orchestra d’Archi del Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera diretti dal maestro Alberto Maniaci a eseguire l’Inno Mameli alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al teatro Pirandello di Agrigento domani, quando si aprira’ l’anno della Capitale cultura 2025. “Abbiamo appositamente selezionato – spiega la direttrice del Conservatorio Toscanini, Mariangela Longo – una formazione ‘crossover’ di 75 musicisti che rappresenti tutta la comunita’ accademica all’insegna di quei valori di massima inclusione, integrazione e condivisione che il linguaggio universale della Musica ha la pregevole capacita’ di promuovere e diffondere”.

“Vogliamo dedicare il nostro ‘Canto degli Italiani’ al Presidente Mattarella, alla sua storia familiare e a quella di tutte le vittime di mafia”, prosegue Longo. Il 2025 “sara’ un anno di grande Musica e Cultura ma soprattutto auspichiamo che sia l’occasione per far conoscere il nostro grande patrimonio artistico e per porre basi solide e servizi a sostegno delle Istituzioni che operano e si impegnano in ambito Culturale ogni giorno per offrire un futuro migliore alle nuove generazioni”.