Il film “Tradimento e Potere” sarà proiettato il 3 e 4 novembre al Cinema Concordia di Agrigento. Il lungometraggio racconta la vicenda di Gaetano Guarino, farmacista e sindaco di Favara, assassinato il 16 maggio 1946, dopo appena 65 giorni alla guida dell’amministrazione comunale.

Prodotto dall’Associazione culturale Città Aperta, il film è stato realizzato senza finanziamenti pubblici, grazie alla collaborazione di oltre 230 persone tra attori, figuranti, tecnici e collaboratori.

Un pullman gratuito da Favara ad Agrigento per consentire anche agli anziani e alle persone con difficoltà negli spostamenti di assistere alla proiezione del film Tradimento e Potere. È l’iniziativa organizzata dalla produzione, in collaborazione con F.lli Patti Autolinee, in occasione dell’arrivo del lungometraggio al Cinema Concordia di Agrigento, il 3 e 4 novembre. Il servizio sarà disponibile mercoledì 4 novembre, in occasione dello spettacolo delle 18:30, con tre fermate a Favara: alle 17:30 in piazza Itria, alle 17:35 in piazza della Libertà (Conzu) e alle 17:40 in corso Vittorio Veneto (Scaletta). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare F.lli Patti Autolinee al numero 0922 31222.

“Tradimento e Potere appartiene a Favara”, sottolinea Stefano Vinciguerra, ideatore, sceneggiatore e uno dei registi del film assieme a Dino Patti Lilia Alba e Rino Vetro. “Abbiamo voluto offrire anche alle persone anziane la possibilità di vedere sul grande schermo una storia che appartiene alla memoria della nostra città. Alcuni ricordano ancora quel periodo, altri lo hanno conosciuto attraverso i racconti dei propri familiari. Ci sembrava giusto fare qualcosa di concreto per favorire la loro partecipazione”.

Le proiezioni sono in programma martedì 3 e mercoledì 4 novembre, alle 18:30 e alle 21:00.

Martedì 3 novembre, alle 17:30, si terrà inoltre un incontro con gli autori, i registi, i giornalisti e i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

La produzione invita il pubblico a prenotare per tempo i biglietti, disponibili online attraverso il sito del Cinema Concordia oppure direttamente al botteghino.