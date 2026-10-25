Davanti la scuola con un coltello e la droga, denunciato minorenne

Proseguono i controlli della Polizia di Stato finalizzati a garantire la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici, con particolare attenzione ai recenti episodi di cronaca che hanno richiamato l’attenzione sul fenomeno della presenza di armi e sostanze stupefacenti tra i più giovani.

Nel corso di una serie di verifiche a Caltagirone, finalizzate a monitorare la situazione nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico superiore, l’attenzione dei poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza è stata catturata dalla presenza di un gruppetto di studenti intenti a conversare tra loro. Non appena i poliziotti si sono avvicinati per svolgere un controllo di routine, uno dei ragazzi, un 17enne, ha manifestato un certo nervosismo al punto da indurre gli agenti ad approfondire gli accertamenti per comprendere le ragioni di un simile atteggiamento. Una volta perquisito, il minorenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una modica quantità di sostanza stupefacente.

L’arma e la droga sono state poste sotto sequestro e il ragazzo è stato denunciato al Tribunale per i Minorenni per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Contestualmente, è stato segnalato in Prefettura per la detenzione di sostanza stupefacente destinata ad uso personale.

L’attività di vigilanza nei pressi degli istituti scolastici proseguirà per tutelare la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, parallelamente al consueto impegno della Polizia di Stato per incontrare i più giovani in modo da veicolare sempre più concetti per rafforzare la cultura della legalità.