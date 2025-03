Il gruppo di Panama vince il festival “I bambini del mondo”

E’ stato assegnato al gruppo “Academia de Projeccion Folklorica – Josè Corella” di Panama il “Premio Claudio Criscenzo” istituito dall’AIFA, Associazione International Folk Agrigento, che promuove il Festival Internazionale del Foklore “I Bambini del Mondo” giunto alla ventiduesima edizione, inserito nel contesto del 77° Mandorlo in Fiore di Agrigento

Il gruppo panamense è stato premiato:“Per l’impegno profuso nel trasmettere le proprie tradizioni popolari oltre che i valori di pace e amicizia, per la capacità di comunicare la propria identità culturale attraverso le danze ed i canti eseguiti in modo professionale e per la grande empatia avuta con il pubblico”. A consegnare il prestigioso riconoscimento il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, insieme a Giovanni Di Maida, Luca Criscenzo e Antonella Crapanzano

Il Galà del Festival “I Bambini del Mondo”, che anche quest’anno gode del Patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, “in considerazione del valore didattico e culturale dell’iniziativa” si è svolto al teatro Pirandello con l’esibizione di tutti i gruppi internazionali che partecipano al Festival: Albania, Honduras, Kirghizistan, Macedonia, Panama, Slovacchia, Taiwan, Turchia.

Nel corso della serata, condotta dallo storico presentatore del festival Giuseppe Moscato e da Rosi Mandracchia sono stati consegnati anche i riconoscimenti speciali conferiti dai partners storici de “I Bambini delMondo”.

La Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presidente Enza Ierna, ha assegnato il premio del concorso “Italia: immagini e pensieri“. Ad essere premiato il disegno sui temi del Festival realizzato da una performer del gruppo di Taiwan, Yeh Hua Chen.

Carico di significati il momento dedicato all’UNICEF Italia da sempre partner di Aifa. Il Comitato Unicef Agrigento, presieduto dalla prof Lilly Bruna, da diversi anni assegna la PIGOTTA, la bambola simbolo della raccolta fondi di Unicef. La Pigotta è stata chiamata ALICE in ricordo di una ragazza agrigentina scomparsa prematuramente. La Pigotta Alice è stata donata alla bambina più piccola del Festival, Carly Alejandra Murillo Vallecillo Montufar 6 anni del gruppo dell’Honduras. Pigotta Unicef, che in questo caso è stato chiamato Turi, anche al maschietto più piccolo del festival, il panamense Victor Andres Pena Cubilla – 8anni. Ad accompagnare sul palco i piccolo ospiti, i bambini più piccoli dei gruppi agrigentini Emanuele, 4 anni del Gruppo Oratorio Don Guanella, e Beatrice 6 anni del Gruppo Gergent.

Un Premio speciale è stato conferito da Panathon International Club di Agrigento, club service che si dedica “all’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali”. Il riconoscimento è andato al gruppo “Folk Ensemble Megdan” di Macedonia. A consegnarlo il presidente Pasquale Mauro, questa la motivazione: “Il gruppo ha saputo portare, nel cuore della nostra città, la propria storia e le proprie tradizioni espresse gioiosamente nelle danze e nei canti rappresentando i valori autentici di un folklore che attraverso l’arte e la musica costruisce la strada verso un mondo più pacifico e unito dallo spirito di amicizia, dalla solidarietà e dal Fair Play”.

La serata è stata arricchita, come ogni anno, dalla presenza di artisti che in passato hanno collaborato con Claudio Criscenzo, il “papa” del Festival a cui è intitolato il Premio. Il maestro Graziano Mossuto musicista, compositore, autore della sigla del Festival I Bambini del Mondo, che ha ricordato il suo incontro con Claudio che lo ha portato alla realizzazione della sigla. Giovanni Buzzurro, talentuoso musicista,arrivato dirattamente dal Messico dove da anni vive e opera che ha ricordato la sua fraterna amicizia con Claudio. Entrambi hanno deliziato l’attento pubblico con una loro performance musicale.

Il festival “I Bambini del mondo” prosegue con due importanti appuntamenti, sabato 15 marzo 2025, inizio ore 10.30, nella Valle dei Templi per la tradizionale e tanto attesa “Passeggiata della Pace e della Fraternità”. Ai piedi del Tempio della Concordia “I Bambini del Mondo” lanceranno il loro messaggio di pace e fratellanza tra i popoli, leggendo alcuni passi dei principi fondamentali della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo”.

Infine, sempre sabato sera alle ore 16:30, presso i locali della Chiesa Madonna della Provvidenza la suggestiva “Preghiera interreligiosa – I Popoli per la Pace” dove I Bambini del Mondo, ognuno con la loro religione e la loro lingua, pregheranno per la Pace nel Mondo.