Il poeta Franco Arminio a Santa Margherita Belice con la performance teatralizzata “Sacro minore”

Franco Arminio e il suo modo originale di portare in giro la poesia, arrivano nella città del Gattopardo sabato 26 agosto alle ore 21.30 nel terzo cortile di Palazzo Filangeri di Cutó.

Il poeta e paesologo Arminio presenterà il suo “Sacro minore” (Einaudi 2023) in forma originale di reading poetico dialogando con il pubblico e leggendo versi dai suoi libri, in particolare da “Sacro minore”.

Un libro di brevi poesie che sono quasi prose, quasi aforismi.

Quella di Arminio si potrebbe definire una cerimonia lieta e pensosa, dove c’è spazio per il nostro lato dolente, come se ogni incontro fosse una federazione delle nostre ferite, e c’è spazio per la voglia di lietezza.

L’evento prevede un intervento musicale di Giana Guaiana e fa parte del programma della rassegna letteraria “Il libro è l’incanto a Santa Margherita Belice”, curata dall’assessorato comunale al turismo, sport e spettacolo retto da Tanino Bonifacio: “Sono incontri in cui il pubblico e il luogo sono importanti – dice – ogni evento è unico e irripetibile”.

L’evento letterario, con ingresso libero, ha come splendida cornice il suggestivo terzo cortile di Palazzo Filangeri di Cutò, luoghi cari a Giuseppe Tomasi di Lampedusa e fonte di ispirazione per le sue opere letterarie come “Il Gattopardo”.