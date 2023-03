Il Teatro Pirandello set del docu-film “Finding Marta” dedicato alla figura di Marta Abba, musa e ispiratrice del Premio Nobel, Luigi Pirandello. La troupe della Fine Art Produzioni ad Agrigento, Capitale della cultura 2025, ha girato le ultime scene del film. La produzione ha lavorato in alcuni scorci della vecchia Girgenti, oltre alla Valle dei Templi, la spiaggia di Realmonte, la casa natale al Caos, piazza Pirandello, per l’occasione sgombra di auto in sosta e il teatro Luigi Pirandello. In quest’ultimo tempio del teatro, questa mattina 31 marzo il ciak di scene curate dal regista Lorenzo Daniele. Ad impersonare Marta Abba è Margherita Peluso, attrice milanese di origini modicane, brillante interprete del teatro pirandelliano, che ha deciso di ricostruire la storia di Marta Abba, della sua relazione con il Nobel siciliano, ma anche quella del tempo in cui questa donna, attrice, capocomica, intellettuale, si trova immersa. La Fondazione Teatro Pirandello per l’occasione ha spalancato alla produzione le porte del teatro ed accolto il regista Lorenzo Daniele con la sua troupe.