Il tenore Samuele Di Leo vincitore della XIX edizione del Concorso Internazionale “Giuseppe Di Stefano”

Il tenore Samuele Di Leo, studente del Conservatorio Statale di Musica Arturo Toscanini di Ribera nella classe di canto del docente Prof. Filippo Adami, è risultato vincitore della XIX edizione del Concorso Internazionale “Giuseppe Di Stefano” di Trapani, per il ruolo di Tamino, il tenore principale, nel Flauto Magico di W. A. Mozart. L’opera verrà eseguita nell’ambito della stagione del Festival del Luglio Musicale Trapanese 2024 con recite il 24 e 26 luglio. A Samuele è stato inoltre conferito il premio speciale Amici della Musica di Alcamo.

È un importante riconoscimento internazionale alla Scuola di Canto del Conservatorio Arturo Toscanini che ne conferma l’alto livello didattico- artistico per la seconda volta considerato che nel 2023 il Premio Di Stefano è stato assegnato ad un’altra studentessa del suddetto Conservatorio, Sara Semilia- Soprano.

Samuele Di Leo è nato a Sciacca (AG) nel 1998 ed ha iniziato la sua carriera accademica presso il Conservatorio A. Toscanini di Ribera nel 2020 sotto la guida del M° Filippo Adami. Nel 2023 ha conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore; attualmente segue il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello di Canto (corso di laurea magistrale). Come solista, si è distinto in alcune delle produzioni più importanti del Conservatorio in Italia e all’estero: nel 2021 ha preso parte allo “Stabat Mater” di G. B. Pergolesi nella speciale versione a quattro voci eseguita con l’orchestra del Conservatorio Toscanini diretta dal M° Alberto Maniaci, nel 2022 ha debuttato nel ruolo di Don Basilio ne “Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart presso il Teatro Pirandello di Agrigento per il progetto GLOBAL LEARNING III in occasione della Festa Europea della Musica ed in collaborazione con il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, nel 2023 ha partecipato ad una tournée in Egitto con Orchestra Erasmus diretta dal M° Elio Orciuolo esibendosi al Cairo, Luxor e Alessandria. Ha inoltre collaborato da solista con l’Orchestra Mediterranea di Palermo diretta dal M° A. Maniaci e con l’Orchestra Officina Barocca diretta dal M° R. Faja. Tra gli imminenti impegni: a fine maggio debutterà nel ruolo di Don Ottavio in Don Giovanni di W. A. Mozart a Coimbra, Portogallo, con l’Orquestra Classica do Centro, diretta dal M° Sergio Alapont grazie ad un progetto Erasmus messo in atto dal Conservatorio; a luglio 2024 debutterà nel ruolo di Tamino in Die Zauberflöte di W. A. Mozart al Luglio Musicale Trapanese.